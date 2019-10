Siracusa, interrogazione della consigliera Russoniello sull'arena di via Adorno

L'arena di cemento di via Adorno, nel quartiere Grottasanta, a Siracusa, sarà l'argomento di un'interrogazione che la consigliera del M5S, Silvia Russoniello, presenterà al Question time in programma per il 25 ottobre.

"L'Arena - scrive Russoniello - realizzata nell'ambito di un Piano di Riqualificazione Urbana di Mazzarona, è diventata luogo di ritrovo di perditempo, dediti a schiamazzi e spesso al consumo e allo spaccio di droga e ha creato difficoltà logistiche di spostamento dei mezzi privati e di quelli del soccorso, contribuendo a a continui allagamenti nei periodi delle piogge. Le proteste dei residenti - aggiunge - sono state continue e hanno anche prodotto un ricorso al Cga di Palermo, una interrogazione regionale in Ars a firma di Stefano Zito oltre che continue richieste di intervento all'amministrazione Garozzo prima e Italia ora".

Da qui la richiesta di avere notizie precise sulla situazione generale della strada e su come si intenda intervenire per garantire il rispetto delle norme sull’ambiente e sulla sicurezza.