Emergenza sfratti in Sicilia, la provincia di Siracusa è 65ma in Italia con 236 provvedimenti nel 2018

L'emergenza sfratti continua ad essere un triste realtà anche in provincia di Siracusa, così come nel resto della Sicilia.

Si evince dal report dell'Ufficio Studi Solo Affitti sui dati forniti dal Ministero dell'Interno che fotografa la situazione a livello Paese. La Sicilia, nel 2018, si piazza al decimo posto tra le regioni italiane con 2715 sfratti e una media di 7 nuovi sfratti al giorno.

Tra le province italiane quella aretusea si piazza 65° posto con 236 sfratti. Il primato negativo spetta alla provincia di Palermo che occupa il 6° posto con con 1510 provvedimenti; al 51° posto si trova la provincia di Messina con con 314 sfratti in un anno, al 57° Trapani con 254 provvedimenti. Va meglio Ragusa che occupa la 77ma posizione con 184 sfratti. Agrigento e Caltanissetta, le uniche due realtà in calo sono rispettivamente 93ma con 76 sfratti e 97ma con 68 provvedimenti.

La morosità è la causa più frequente della maggior parte dei provvedimenti di sfratto.