Un'Ortigia superlativa batte 11-8 la Sport Management

L'Ortigia sbanca la piscina di Busto Arsizio e conquista tre punti pesantissimi contro i forti padroni di casa della Sport Management. Gli uomini di Piccardo offrono una prestazione maiuscola sia sotto il punto di vista atletico che del gioco. Dopo i primi minuti un po' convulsi, soprattutto in fase d'attacco, con un doppio svantaggio un po' sfortunato, i biancoverdi reagiscono e rispondono colpo su colpo, sfoderando una prova difensiva perfetta. La partita si mantiene in equilibrio a lungo, fino a quando, all'inizio del quarto tempo, Giacoppo inventa una beduina da standing ovation portando i suoi sull'8-6, mentre un grande Tempesti poco dopo para un rigore. Ci pensa poi Vidovic, con una splendida palombella, a mettere l'Ortigia a +3. I padroni di casa tentano di reagire, ma Ferrero chiude i conti. Alla fine è 11-8 per i ragazzi di Piccardo che conquistano il primato in condominio con Recco e Brescia.

Il commento di mister Stefano Piccardo: "Questa è stata la partita dei miei ragazzi, che sono stati bravissimi. Hanno dimostrato di essere forti in un match contro un'ottima squadra. L'avevamo preparata bene, c'è stato equilibrio, ma poi i miei giocatori hanno fatto la differenza, soprattutto nell'intensità del gioco. Se in più hai un portiere come Tempesti, diventa tutto più facile".

Entusiasta il capitano Massimo Giacoppo, autore anche di una rete tanto bella quanto importante: "Era una partita difficile, all'inizio siamo stati sfortunati perché abbiamo preso molti gol su deviazioni e rimpalli, però siamo riusciti a vincere e quando vinci partite così vuol dire che hai un grande gruppo. E lo si è visto in tante azioni. Oggi siamo contenti ma adesso pensiamo al Palermo e poi al Savona. Sarà una settimana nella quale dovremo restare molto concentrati".