Siracusa, lunedì torna in Aula il Consiglio comunale

Il consiglio comunale di Siracusa torna a riunirsi lunedì 21 ottobre alle 18,30 all'Urban Center di via Nino Bixio 1.

Tra i punti all'ordine del giorno l'approvazione della convenzione fra Comune e Ditta Case Archimede 2, che riguarda la realizzazione di 32 alloggi in Social Housing in contrada Longarini a Cassibile. La proposta torna in Consiglio per chiarimenti richiesti in ordine allo stanziamento in bilancio delle somme previsto quale quota di compartecipazione a carico dell'Ente.

In discussione anche il regolamento per l'utilizzo dei locali dell'Urban Center, della relazione del Difensore dei Diritti dei bambini, con confronto con l'assessore al ramo e dell'ordine del giorno, a firma del consigliere Salvatore Castagnino, che riguarda il 2disservizio trasporto interno Z.T.L.