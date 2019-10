Siracusa, lunedì scopertura di una targa per ricordare la professoressa Elena Salibra

Si terrà lunedì 21 ottobre alle ore 10,30, la cerimonia di scopertura di una targa per ricordare la figura della professoressa Elena Salibra morta nel 2014 all'età di 65 anni. Elena Salibra, già docente di Letteratura Italiana all'Università di Pisa, è considerata, a livello nazionale una italianista di grande valore.

A scoprire la targa, posizionata sulla facciata della casa natale in via Nizza 17, sarà il sindaco Francesco Italia.