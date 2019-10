Siracusa, Burgio, Ficara e Scala: "Ci vogliono tecnologie moderne per i rilievi della zona industriale"

Si dicono preoccupati i consiglieri comunali del M5S Burgio Ficara e Scala sulla qualità dell’aria nella zona industriale di Siracusa a causa del ricorso al TAR presentato dalle industrie petrolchimiche contro il Piano Anti Inquinamento appena approvato dalla Regione Siciliana.

I tre si dichiarano favorevoli al piano ed approvano la costituzione in giudizio da parte dei sindaci di Augusta e Siracusa ma vorrebbero che le rilevazioni fossero fatte con strumenti i più affidabili possibile per cui alla luce delle motivazioni addotte dalle industrie per giustificare il ricorso, si chiedono: "ma - si legge in una nota - perché se esse ritengono che le tecnologie usate per le misurazioni sono obsolete, non finanziano loro l’acquisto di quelle più moderne (che affermano darebbero ragione a loro) dando finalmente anche alla popolazione tutta un messaggio di attenzione alla loro salute?"