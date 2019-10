Augusta, nominato commissario straordinario Autorità Portuale: Uniports "Rilanciare il territorio"

"Ci aspettiamo una gestione che abbia lo slancio e i risultati che merita una imprenditoria ed un territorio che fin da troppi anni attende opere concrete nel settore portuale e della logistica". Così Unionports commenta la nomina del commissario straordinario alla Autorità Portuale della Sicilia Orientale da parte del Ministro alle Infrastrutture De Micheli.

L'augurio è che si possano realizzare "quei progetti che dovranno consentire al porto di arrivare in positive condizioni agli appuntamenti ( Porto Core, Deposito GNL, rifioritura diga foranea e collegamento ferroviario) per il suo sviluppo, e lo sviluppo dell’economia collegata alle attività portuali, da cui dipende bel oltre il 50 per cento del PIL della provincia di Siracusa e oltre la metà dell’export regionale".