Siracusa, il saio di Padre Pio al Convento dei Cappuccini

Il saio di Padre Pio, quello che indossava il 20 settembre del 1918 quando ricevette le stimmate, da ieri pomeriggio è a Siracusa, nel convento dei Cappuccini.

Arriva a Siracusa da San Giovanni Rotondo in occasione del Convegno regionale dei Gruppi di preghiera di Padre Pio, in programma per domani al Santuario della Madonna delle lacrime. Un evento che vedrà tra gli altri la partecipazione dell'arcivescovo di San Giovanni Rotondo, Franco Moscone.

Già questa mattina al convento dei cappuccini grande affluenza di devoti e fedeli per rendere omaggio alla reliquia di San Pio.