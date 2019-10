Siracusa, 64enne minaccia di colpirsi con un'ascia: disarmato dalla Polizia con lo spray al peperoncino

Armato di un'ascia e in stato di agitazione psico-fisica, ha tentato di farsi del male all'interno della sua abitazione, Si tratta di un 64enne di Siracusa.

Sul posto è intervenuta una Volante della Polizia di Stato: gli agenti, non potendo bloccare in nessun modo l'uomo per la sua strenua resistenza, alla fine lo hanno disarmato utilizzando dello spray al peperoncino.

Subito dopo aver riportato la situazione in sicurezza, hanno provveduto ad accompagnarlo in ospedale per le cure del caso.