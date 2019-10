Siracusa, abuso d’ufficio e peculato: interdetto per 12 mesi un funzionario tecnico del Comune

E' stato interdetto per 12 mesi, dalla Polizia giudiziaria, un funzionario tecnico del servizio trasporti del Comune di Siracusa, ritenuto dagli inquirenti responsabile del reato di abuso d’ufficio e peculato.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il dipendente comunale al rilascio degli abbonamenti dei parcheggi pubblici e alla riscossione delle relative tariffe, si sarebbe impossessato in più occasioni, nel primo semestre del 2017 del denaro pagato dagli utenti per l’acquisto dei pass di abbonamento ai parcheggi comunali.

In altri casi, il funzionario, avrebbe rilasciato indebitamente gli abbonamenti per durata e caratteristiche diverse rispetto a quelle dovute in base ai corrispettivi versati dai richiedenti, favorendo, in tale modo, un numero svariato di utenti.

Pur trattandosi di somme di importo contenuto, la ripetizione frequente del gesto illecito, non solo ha consentito la realizzazione di un profitto relativamente cospicuo (oltre un migliaio di euro in neanche due mesi) ma ha lasciato intravedere uno scenario di sistematico abuso, al punto da rendere attuali e concrete le esigenze cautelari, stante il perdurante rapporto di impiego.