Siracusa, furto aggravato: arrestato un uomo, due anni di reclusione

I Carabinieri hanno arrestato, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Siracusa, Sebastiano Giuffrida, 30 anni, siracusano, disoccupato e pregiudicato. L'uomo dovrà scontare la pena di due anni di reclusione perchè ritenuto colpevole di concorso in furto aggravato per fatti risalenti al marzo 2018. L'uomo è stato tradotto al carcere Cavadonna.