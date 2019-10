Siracusa, cocaina in casa: arrestato un 27enne

Nascondeva in casa, all’interno dell’armadio della camera da letto, 40 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 2700 euro in contanti. Scoperto dai Carabinieri è stato arrestato: si tratta di Giancarlo Campanella, 27 anni, disoccupato e con precedenti di polizia.

Lo stupefacente sequestrato, ancora da dividere in dosi, sarebbe stato destinato probabilmente allo spaccio nella città di Siracusa ed avrebbe consentito di guadagnare di diverse migliaia di euro. Il giovane è stato ristretto agli arresti domiciliari.