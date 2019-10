Siracusa, ripartono i corsi della sezione Balestra dell’Inda: Open day all’ex convento di San Francesco

Due giorni, il 21 e 22 ottobre, di laboratori e teatro aperti a tutti i ragazzi in occasione dell'Open day organizzato dalla Fondazione Inda, con l'obiettivo di presentare alla città le attività della sezione Fernando Balestra dell’Accademia d’arte del dramma antico, l’area della scuola di teatro rivolta a bambini e ragazzi dai 5 anni in su.

Appuntamento all’ex convento di San Francesco, a partire dalle 17, con una serie di iniziative che coinvolgeranno sia i ragazzi già iscritti alla sezione Fernando Balestra. Quest'ultima si aprirà con un percorso teatralizzato per alcune vie del centro storico di Ortigia durante il quale, attraverso le parole di Mario Tommaso Gargallo, bambini e ragazzi rifletteranno sul ruolo del teatro nella società moderna. Il corteo si chiuderà all’ex convento di San Francesco dove è prevista la presentazione dei corsi da parte dei docenti della sezione Balestra; bambini e ragazzi saranno poi divisi in gruppi, per fasce d’età, per partecipare ai laboratori che si concluderanno alle 20: enfant (dai 5 agli 8 anni), Mythos (dai 9 agli 11 anni) e Primavera (dai 12 ai 26 anni).

Non finisce qua. Per chi volesse, può provare a seguire le attività dell'Accademia dal 28 ottobre al 3 novembre durante una settimana gratuita al termine della quale si potrà regolarizzare la propria iscrizione alla scuola di teatro della Fondazione Inda.