Siracusa, il Mazzanti di viale Santa Panagia sarà il primo parcheggio di interscambio: arrivano i fondi dalla Regione

Il parcheggio Mazzanti di viale Santa Panagia sarà il primo parcheggio di interscambio di Siracusa. Una piccola rivoluzione nel mondo della mobilità e dei trasporti grazie ad un finanziamento regionale di 978 mila 214 euro nell'ambito di un più vasto programma destinato alle città siciliane con più di 30 mila abitanti che sono sede di porti.

Con questa somma, potranno essere effettuati i lavori che consentiranno di completare il piano superiore della struttura, che si trova a livello della strada, e realizzare il primo parcheggio di interscambio di Siracusa.

Il progetto prevede 150 posti auto, 40 stalli per motociclette, 38 per biciclette e 5 colonnine per caricare i mezzi elettrici. Inoltre sarà utilizzato come terminal fino ad un massimo di 10 bus per il trasporto urbano.

I siracusani, dunque, potranno lasciare il proprio mezzo al Mazzanti e da lì spostarsi con i bus per raggiungere le destinazioni desiderate.

Adesso la palla passa al settore Mobilità e trasporti che ha sessanta giorni di tempo per trasmettere all'assessorato regionale il progetto esecutivo e i relativi atti tecnici e amministrativi.