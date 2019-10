Canicattini Bagni, pubblicata la manifestazione d'interesse per recupero e riqualificazione della città

E' stato pubblicato il secondo avviso per la “Manifestazione d’Interesse per la presentazione di proposte progettuali per la formazione e attuazione di Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città - Recupero abitativo della zona ovest dell’abitato di Canicattini Bagni – Costruzione di n.12 alloggi a canone sostenibile”. Le proposte dovranno essere inviate per posta entro e non oltre le ore 12:00 del 20 Dicembre 2019 presso l’Ufficio Protocollo del Comune in via XX Settembre 42. La documentazione e l’Avviso sono reperibili e consultabili sul sito web del Comune.