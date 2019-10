Siracusa, messa in sicurezza in contrada Targia: da lunedì partono i lavori

Partiranno lunedì, e si terranno nei giorni feriali dalle 8 alle 14 e fino al 31 ottobre, i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale sulla ex S.S. 114, in contrada Targia.

Sull'arteria verranno inoltre installati “marker stradali” dotati di facce rifrangenti allo scopo di rendere la circolazione stradale più sicura in condizioni di scarsa visibilità, e saranno ripuliti i margini stradali.

“E' l'ultimo intervento su una delle arterie più trafficate e pericolose della città, teatro di incidenti stradali anche molto gravi, spesso dovuti all'alta velocità. - dice il sindaco Francesco Italia - L'Amministrazione comunale ha a cuore la sicurezza dei cittadini ed è per questo motivo che, pur in assenza di bilancio, avevo già disposto questi interventi ricorrendo al fondo di riserva. Confidiamo adesso nella massima collaborazione di tutti gli utenti al fine di limitare disagi e pericoli nella circolazione”.

Tra gli interventi già effettuati anche la revisione della segnaletica verticale ed il sistema di controllo elettronico della velocità.