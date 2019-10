Siracusa, nasce la sezione dell'Associazione Nazionale Forense

E' stato costituita a Siracusa la sezione dell'Associazione Nazionale Forense. Eletto il primo consiglio direttivo: ne fanno parte gli avvocati Giovanni Librizzi, Piero Fillioley, Giuditta Di Giovanni (tesoriere) Marina Zappulla (Segretario) e Giovanni Grande vicepresidente. Presidente è stato nominato l'avv. Marco De Benedictis. "Abbiamo capito - afferma De Benedictis - che era necessario colmare un vuoto. L'ANF da 50 anni è al fianco degli avvocati per rappresentare i diritti dell'avvocatura come interlocutore credibile per le istituzioni".