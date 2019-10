Siracusa, Augusta, Rosolini e Noto, prevenzione sismica: arriva l'iniziativa Diamoci una scossa

La manifestazione Diamoci una scossa, la seconda giornata nazionale della prevenzione sismica, si terrà domenica 20 ottobre in 4 Comuni (Siracusa, Augusta, Rosolini e Noto) della provincia di Siracusa. Nelle piazze ci saranno i professionisti dell’Ordine degli Ingegneri di Siracusa e dell’ordine degli architetti a cui potrà essere richiesta, in modo gratuito, una visita informativa per una prima valutazione del rischio dell’immobile.

La seconda giornata nazionale della prevenzione sismica promossa dal Consiglio nazionale degli Ingegneri, dal Consiglio nazionale degli Architetti, dalla Fondazione Inarcassa, dall’Associazione nazionale costruttori edili, con il supporto scientifico del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, del Dipartimento protezione Civile, dellaconferenza dei Rettori università italiane e Rete dei laboratori universitari di Ingegneria sismica.

“Abbiamo vissuto in prima persona il problema del terremoto –spiega il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Siracusa, Sebastiano Floridia- e delle sue drammatiche conseguenze. Occorre cambiare mentalità e puntare sulla prevenzione, per questometteremo a disposizione le professionalità del territorioper sensibilizzare i cittadini sul tema della sicurezza sismica. E’ fondamentale che il messaggio arrivi con incisività per far comprendere come la prevenzione è in grado di salvare vite umane”.

“Conoscere gli strumenti finanziari è importante. – spiega il presidente dell’Ordine degli Architetti di Siracusa, Francesco Giunta -L’attuale normativa prevede uno strumento finanziario, chiamato Sisma Bonus, permigliorare il grado di sicurezza delle abitazioni con una detrazione fiscale che puòarrivare, se legato all’Eco Bonus, fino all’85% delle spese sostenute perl’adeguamento antisismico.