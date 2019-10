Sortino, furti in paese: il sindaco "Saranno intensificati i controlli"

Più controlli di Polizia e Carabinieri sul territorio di Sortino, interessato ultimamente da una serie di furti.

“Non c'è una vera e propria emergenza sui furti di auto e nelle abitazioni" - rassicura il sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato, rispondendo così al consigliere comunale Sebastiano Bongiovanni che ha lanciato l'allarme.

“Purtroppo non siamo riusciti a rientrare in graduatoria per ottenere il finanziamento per l'acquisto dei sistemi di videosorveglianza – aggiunge - ma stiamo comunque provvedendo all'acquisto degli stessi attraverso l'utilizzo dei fondi dal bilancio del Comune per sorvegliare entrate e uscite dal paese. Anche se si muovono con auto rubate e volto travisato, quindi non è così facile individuarli, serve maggiore impegno”.