Siracusa, eliminate le "erbacce" dalla strada del Cimitero

Continuano le operazioni di pulizia e diserbo in più punti della città. Questa mattina, già alle prime luci del mattino, personale del Comune di Siracusa e della Tekra al lavoro su viale Ermocrate, la strada sulla quale si affaccia il cimitero.

Inoltre, via Ascari è stata oggetto di un sopralluogo da parte di funzionari e tecnici intersettoriali, alla presenza degli assessori all'Ambiente, Andrea Buccheri, alla Mobilità e Trasporti Maura Fontana, e ai Lavori pubblici, Pietro Coppa. Obiettivo comune quello di riaprire la strada in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei defunti e renderla fruibile anche in seguito grazie al diserbo e alla manutenzione della sede stradale e dei sottopassi: circostanza questa che permetterebbe il ritiro della vigente ordinanza di chiusura. Ieri è iniziata l'attività di diserbo e di pulizia dei cigli stradali, nei prossimi giorni si proseguirà con le restanti operazioni.

Contemporaneamente personale della Tekra e agenti della Polizia ambientale continuano nell'attività di controllo del corretto conferimento dei rifiuti, ispezionando i sacchi abbandonati per le strade in Ortigia, e provvedendo ad elevare le relative sanzioni. Nel pomeriggio di ieri l'attività di controllo e sanzionatoria ha interessato la circoscrizione Tiche. Appostamenti invece nelle zone balneari e periferiche per contrastare sul nascere gli abbandoni e la creazione di discariche abusive.