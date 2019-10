Cattivi odori tra Melilli e Priolo, le Amministrazioni avviano la macchina dei controlli

Già da ieri sera è stato lanciato l'allarme a causa dei miasmi che hanno creato un forte disagio olfattivo nei comuni attorno alla zona industriale di Siracusa.

Immediatamente il Comune di Melilli e la protezione civile si sono messi in contatto con i responsabili degli stabilimenti. "Rassicuriamo tutti - ha avvertito l'Amministrazione - dicendo che i valori risultano nella normalità, la protezione civile e l’ufficio Ambiente stanno predisponendo, nell’immediato, un prelievo di campioni d’aria tramite canister, per individuare elementi che ci potranno indicare la provenienza dei suddetti".

Cattivi odori anche a Priolo Gargallo dove il Sindaco Gianni e il Disaster Manager, Gianni Attard, sono stati coadiuvati da Arpa,Prefettura, Polizia di Stato, da una pattuglia notturna dei Carabinieri, costantemente in contatto con la Protezione Civile di Priolo.

"Il fenomeno degli odori molesti si è registrato in particolare a Melilli e con i venti che spiravano da nord hanno lambito anche Priolo, in particolare la zona alta, Pineta, Talà, le vie Abba e Quasimodo. - spiega il primo cittadino - I tecnici dell’Arpa, arrivati a Priolo, non hanno effettuato prelievi con il ”canister” in quanto si è trattato di una sorte di “bolla” subito dissoltasi, ma entro la giornata di oggi si avranno i risultati del mezzo mobile dell’ex Provincia, grazie al rilevamento dati attivo".