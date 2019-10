Siracusa, diversamente abili nella ristorazione

Al via stamattina la seconda edizione del concorso nazionale “Le diverse abilità nel mondo della ristorazione”, manifestazione dedicata ai giovani diversamente abili organizzata dall'Associazione maitres italiani ristoranti e alberghi (Amira). All'inaugurazione presenti il sindaco, Francesco Italia e la presidente del Consiglio comunale, Moena Scala: “Noi crediamo – ha detto il primo cittadino – nelle grandi potenzialità di questi ragazzi, che sono solo alla ricerca di un'opportunità per mettere a frutto le loro abilità". Anche la presidente del consiglio comunale ha insistito sul valore dell'inclusione “che è un concetto più esteso – ha detto – rispetto all'integrazione. L'inclusione valorizza le qualità e le competenze di questi ragazzi nel contesto sociale – ha detto ancora Moena Scala – e la loro esperienza è un arricchimento per tutti".