Siracusa, distacco calcinacci all'Alberghiero: Libero consorzio "i lavori di competenza della ditta proprietaria dell’immobile"

E' stato chiesto, dal Libero consorzio, un intervento di ripristino edilizio dei balconi, di proprietà privata, che danno all'interno del cortile dell’istituto Alberghiero “Federico II° di Svevia”.

L'area del cortile esterno è stata interdetta, ma, dal momento del distacco dei calcinacci, la situazione è pericolosa e tante sono le proteste degli studenti.

Inoltre, il Libero consorzio ha chiesto il ripristino delle reti di protezione, previa rimozione e smaltimento dei calcinacci da queste trattenuti, nonché il posizionamento da parte del condominio stesso di opere provvisionali di sicurezza nelle zone di transito e di accesso all’istituto scolastico, a completamento di quanto già posizionato dall’istituto stesso sulle uscite di emergenza di via Guardi.

Per quanto attiene il cedimento di parte di intonaco in un’aula posta a piano terra dell’edificio scolastico, si precisa che la stessa aula e l’aula attigua erano state già interdette per motivi di sicurezza a causa di infiltrazioni di acqua piovana.

L'edificio, però, è in affitto e non di proprietà del Libero consorzio, per cui spetta alla ditta proprietaria eseguire i necessari interventi di manutenzione straordinaria.