Francofonte, abbandona parti di equino morto lungo la strada: denunciato 72enne

Un 72enne di Francofonte è stato denunciato da Carabinieri per abbandono di rifiuti speciali lungo le vie cittadine.

L'uomo avrebbe provato a liberarsi della carcassa di un cavallo morto, dopo averlo frazionato in diverse parti. Alcune sono o state trovate poco distante dalla sua auto, trovata parcheggiata in penombra, con tracce di sangue sul portellone del bagagliaio. In una stalla di proprietà dell’uomo è stato rinvenuto il resto dell’equino, frazionato e imbustato in sacchi neri pronti per essere trasportati e abbandonati.

I militari dell’Arma hanno chiesto l’intervento della Polizia Municipale, che ha provveduto a far rimuovere da una ditta autorizzata la carcassa del cavallo e personale veterinario per accertare la causa del decesso dell’animale.