Siracusa, raccolta fondi per la piccola Giulia: a novembre si trasferisce al Meyer di Firenze

Nove mesi in cura al Gaslini di Genova e adesso il trasferimento al Meyer di Firenze per provare una nuova terapia. È la storia di Giulia, 7 anni, affetta da un tumore maligno con metastasi alle ossa e midollo.

"Tutto inizia nel dicembre 2018, la vigilia di Natale - racconta la madre, Valentina Casto su GoFundMe - Fu diagnosticato a Giulia un neuroblastoma di stadio 4. Appena appresa la gravità della situazione ho contattato un centro specializzato, il Gaslini di Genova. Le cose purtroppo - prosegue - non sono andate per il meglio, dopo 10 cicli di chemio la malattia resiste. Giulia così a maggio del 2019 termina il primo protocollo. Intanto i medici del Gaslini preparano un nuovo schema: si chiama “veritas” e comprende altri 5 cicli di chemio ancora più forti. Già al terzo ciclo però - dice mamma Vaentina - la malattia progredisce. I dottori quindi decidono per un doppio trapianto e guanidina terapeutica: radiazioni nucleari, per continuare poi con l'immunoterapia”.

Lo scorso settembre è il turno dei fattori di crescita per far produrre il midollo e far risalire i valori per la raccolta delle cellule staminali. “Con un nuovo farmaco, una iniezione che si può fare solo la notte perché agisce meglio, vengono raccolte le cellule staminali che serviranno per il protocollo. Viene trasferita al padiglione Dea dove esegue il primo dei due trapianti che va a buon fine. Giulia viene dimessa lo scorso 7 ottobre in attesa di riprendersi ed effettuare la guanidina terapeutica in un altro ospedale”.

Giulia e Valentina dovranno spostarsi al Meyer di Firenze: “Cominceremo la nuova terapia il 6 novembre. Abbiamo bisogno di un appartamento vicino l'ospedale dove poi la bambina dovrà stare per la degenza”. Per sostenere Giulia e mamma Valentina, senza lavoro, è nata una raccolta fondi, supportata da oltre 450 persone: “La speranza è darle tutte le possibilità di cura. In America studiano casi come quello di Giulia in centri di eccellenza. Potrebbe essere una strada percorribile”. “Mia figlia continua a lottare come una guerriera perché vuole vivere – conclude Valentina Casto – Sono una mamma sola con una bambina splendida che vuole ritornare alla sua vita quotidiana stare con la sua sorellina e correre e giocare come prima”.

La campagna di raccolta fondi è raggiungibile al link www.gofundme.com/f/6yrs0uo