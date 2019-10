Siracusa, attivo il Programma Senior di Poste Italiane in tutti gli uffici della provincia

E' stato attivato Poste Italiane, nei 48 Uffici Postali della provincia di Siracusa, il Programma Senior, arrivato alla terza edizione.

Si tratta di un un pacchetto di servizi finanziari e di risparmio, assicurativi, di telefonia, di spedizione e consegna, soluzioni ideali studiate su misura per la specifica clientela.

Il Programma Senior resterà attivo per l’intero mese di ottobre ed è destinato agli over 60.

Grazie al servizio sarà possibile richiedere, fino al 31 ottobre, “Quinto BancoPosta Pensionati”, la cessione del quinto dedicata ai pensionati Inps con un Taeg promozionale, messo a punto per garantire la tranquillità grazie a un rimborso adeguato alle possibilità del cliente con rate mensili fino a un quinto della pensione.

Speciali agevolazioni anche per i prodotti assicurativi “Poste Infortuni Senior”, la copertura in caso di infortuni dedicata alle persone tra i 59 e i 79 anni è acquistabile con il 15% di sconto per tutto il mese di ottobre e “Poste Amici 4 Zampe”, pensato per gli animali domestici, propone la prima visita veterinaria gratuita e fino al 31 ottobre, uno sconto del 15% se si è già sottoscritta una polizza della linea Infortuni Senior.

Tra le proposte anche il piano tariffario per le chiamate da casa “PosteMobile Casa” e l’offerta “Postepay Connect”, che unisce i vantaggi della carta di pagamento con codice IBAN “Postepay Evolution” e della SIM PosteMobile.

Inoltre, sempre dal 1° ottobre, in occasione della partenza del Programma Senior, il servizio a domicilio “Raccomandata da te” passerà da 4 a 2,5 euro, servizio utile per i “nonni” che comodamente da casa possono chiamare il portalettere a domicilio e inviare le proprie raccomandate.