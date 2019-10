Siracusa, controlli in una casa di riposo: carenze igienico sanitarie

Carenze igienico sanitarie sono state riscontratedalla Polizia in una casa di riposo per anziani di Siracusa.

I controlli, fatti in collaborazione dei servizi sociali e dell’Asp, avrebbero accertato, inoltre che i due ospiti ultranovantenni vivevano senza la possibilità di potere usufruire, da qualche tempo, dell’energia elettrica.

I due anziani sono stati riaffidati ai propri familiari, mentre la posizione della titolare dell’attività è al vaglio degli inquirenti.