Avola, cresce il turismo in particolare nella stagione estiva nell'anno 2019

Cresce il turismo nella stagione estiva 2019 ad Avola, crescono le domande per le case vacanza del 40%, e cresce l'offerta turistica con oltre 800 strutture per i turisti.

Questi i dati provvisori presentati durante l’incontro tra la rete d’impresa e l’amministrazione Cannata. L’Assessore al Turismo Giuseppe Costanzo ha evidenziato come le presenze all’interno delle strutture ricettive sono aumentate, con un incremento rilevante soprattutto a giugno e agosto, con trend positivo in tutti i mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2018.

Un ultimo dato importante riguarda la presenza di turisti stranieri, soprattutto tedeschi, francesi e russi.

“Questo a dimostrare - dicono il sindaco Luca Cannata e l’assessore Costanzo - che le scelte dell’amministrazione e della rete d’impresa di puntare sulle fiere sta producendo ottimi risultati, completati dai servizi Messi a disposizione per i turisti”