Siracusa, progetto del senatore Renzo Piano: verso la conclusione dei micro-cantieri alla Mazzarona

Continua il percorso dei micro-cantieri alla Mazzarona di Siracusa nell'ambito del progetto del senatore a vita Renzo Piano scelse Catania, coinvolgendo la Struttura Didattica Speciale (SDS) di Architettura di Siracusa che ha selezionato fra i suoi laureati tre borsisti, i giovani architetti: Carmelo Antonuccio, Tommaso Bartoloni e Giuseppe Cultraro, coordinati dal presidente della SDS di Architettura, il prof. Bruno Messina.

Il progetto, attraverso un approccio interdisciplinare, che affianca architetti, urbanisti, sociologi del territorio ed economisti punta a realizzare, dal febbraio scorso, un percorso di “rammendo urbano” per il quartiere della Mazzarona, a Siracusa. Si tratta di micro-cantieri per interventi che rispondano ai bisogni e alle domande di progettazione dei residenti e finalizzati alla realizzazione di spazi per lo sport e per l’aggregazione sociale.

Il primo intervento consiste nella realizzazione di una scala e di un sistema di sedute. La scala connette la pista ciclabile al quartiere e alla costa, in un punto dove ogni estate viene realizzata una piattaforma per la balneazione. È realizzata è realizzata in legno, con un sistema di incastri e viti e un'armatura di acciaio ancorata alla scarpata. Il prototipo di seduta, è stato posizionato in un punto strategico dove si intravedono l'Etna e la costa ionica e realizzato in legno multistrato marino con un sistema di incastri e viti. I manufatti sono stati realizzati con la collaborazione del laboratorio "Allestiamoci" coordinato dal prof. Gianfranco Gianfriddo. Le parti di legno sono state tagliate con le macchine a controllo numerico della SDS di Architettura di Siracusa.

Lo stato di avanzamento dei lavori è stato oggetto di incontri periodici con l’arch. Piano presso Palazzo Giustiniani, a Roma, e a Genova, presso la Fondazione che porta il suo nome.