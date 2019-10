Siracusa, raccolta differenziata a settembre al 32,44%

La raccolta differenziata a Siracusa, nel mese di settembre, ha raggiunto il 32,44%. Un trend in netto miglioramento rispetto al 27,40% di agosto e al 29% di luglio

“Raggiungere il 32,44%, con ancora oltre il 30% di territorio da coprire con il porta a porta, - commenta il sindaco Francesco Italia - è un dato che ci fa ben sperare per il futuro, anche se queste percentuali sono lontane dai nostri obiettivi. Ricordo comunque che dall'1% del 2013 siamo passati ad oltre il 32%. Passo dopo passo, e con la copertura di tutto il territorio, grazie al sistema del porta a porta, siamo convinti che si raggiungeranno percentuali di raccolta differenziata ragguardevoli”.

Dopo l'allarme lanciato ieri, è stato risolto il problema del conferimento del vetro.

"Unica criticità, ancora per oggi, quella degli “ingombranti” che verrà risolta comunque a partire da domani, giorno in cui riaprirà la piattaforma che accoglie questo tipo di rifiuti" - dichiara l'assessore all'Ambiente, Andrea Buccheri che in questi giorni ha seguito la problematica legata al mancato ritiro del vetro per l'impossibilità di conferirlo nei CCR.

“Un problema- aggiunge Buccheri- che è generalizzato per tutta l'isola, dove la raccolta del vetro si è quasi raddoppiata, passando dalle 60mila tonnellate dello scorso anno alle 100mila dell'anno ancora in corso. Ieri abbiamo avuto una lunga iterlocuzione con la Regione e solo in serata ci è stata comunicata la possibilità di conferimento presso l'impianto Sarco di Marsala. Circostanza questa che fa venire meno l'emergenza di ieri, e quindi non ci sarà alcuna interruzione nel conferimento del vetro nei cassoni della Tekra”.