Siracusa con il popolo curdo, domani sit-in davanti al Consolato Turco

Anche Siracusa scende in strada per mostrare solidarietà al popolo curdo e chiedere di fermare il massacro che in questo momento si sta consumando. Domani, infatti, si terrà un sit-in dalle 18,00 alle 20,00 davanti al Consolato Turco in viale Zecchino,156 (posteggio antistante palazzo AZ).

"Verso il popolo curdo, la comunità internazionale, l’Europa, e l’Italia hanno un debito di riconoscenza da onorare adesso, senza se e senza ma. - si legge nell'evento su facebook redatto dagli organizzatori (tra cui un grippo di associazioni) - La convivenza tra la popolazione turca e curda potrà essere praticabile solo se lo Stato Turco accetta di sedersi a un tavolo di trattative con i rappresentanti curdi, con pari dignità, per trovare un accordo sul riconoscimento e indipendenza dei loro territori.

Per questo abbiamo deciso di unirci all’appello delle donne curde al mondo e a tutti i popoli che amano la liberta per chiedere :

- la fine dell’invasione e dell’occupazione della Turchia nella Siria del nord

- l’istituzione di una No-Fly zone per la protezione della vita dela popolazione nella Siria del nord e dell’est

- di prevenire ulteriori crimini di guerra e la pulizia etnica da parte delle forze armate turche

- di garantire la condanna di tutti i criminali di guerra secondo il diritto internazionale

- di fermare la vendita di armi in Turchia

- di attuare sanzioni economiche e politiche contro la Turchia

- di dottare provvedimenti immediati per una soluzione della crisi politica in Siria con la partecipazione e la rappresentanza di tutte le differenti comunità nazionali, culturali e religiose in Siria."