Siracusa, domani il congresso della Federazione Territoriale Terziario

E' fissato per domani alle 15, in via Pachino 4, il congresso della Federazione Territoriale Terziario di Siracusa.

Sarà l'occasione non solo per rinnovare gli organismi statutari ( oltre alle elezione del Segretario Territoriale, il Consiglio Territoriale e la Segreteria), ma anche per valutare quello che è stato fatto negli ultimi anni e definire e programmare l’azione politica e sindacale