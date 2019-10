Siracusa, Eurialo Prima Divisione: campionato al via a metà dicembre

L'Eurialo, oltre a partecipare con la prima squadra al campionato di serie D, disputerà con le giovanili il campionato di Prima Divisione, che scatterà a metà dicembre. Saranno le giovani dell’under 16 a scendere in campo sotto la guida tecnica di Salvo Drago (il quale avrà anche la responsabilità della squadra under 14).

“L’obiettivo sarà quello di far crescere le nostre ragazze – dice il tecnico – dando loro la possibilità di esprimersi in un torneo impegnativo. Il gruppo di quest’anno è totalmente nuovo e questo in vista di un ricambio generazionale che dovrebbe concretizzarsi in un futuro prossimo. Le ragazze under 16 giocheranno anche in Prima Divisione e non escludo che periodicamente potrei convocare a rotazione anche alcune della under 14. I due blocchi si allenano insieme e si conoscono”.

Adisposizione dell’allenatore siracusano atlete nate negli anni compresi tra il 2003 (due) e il 2006 ma ci sono anche due classe 2007. “Lavoro su un gruppo che deve assimilare concetti nuovi dal punto di vista tecnico tattico - spiega l’allenatore – in vista anche di un possibile esordio nella prossima stagione in un campionato regionale. Da questo punto di vista le ambizioni non mancano, ma è importante che queste ragazze crescano gradualmente e non abbiano pressioni da risultato. Devono lavorare sodo, cercando di impegnarsi sempre al massimo delle loro possibilità sia in allenamento che nelle gare ufficiali”.

Lunedì 21 ottobre intanto via al torneo under 14 con l’Eurialo che giocherà a Pozzallo contro il Gabbiano.