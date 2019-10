Conte: "Lotta all'evasione madre di tutte le battaglie. Non temo ribaltoni"

"E' una Manovra coraggiosa, nel segno della crescita...Solo chi non l'ha letta può definirla pallida. E spinge l'Italia nel futuro".Così il premier al Corsera dove dice:"Non temo ribaltoni". "Abbassiamo le tasse e con il cuneo fiscale diamo più soldi in busta paga ai lavoratori,circa 500 euro l'anno a persona.Eliminiamo il super ticket.Ci sono 600mln in più per le famiglie, asili nido gratuiti e 100 milioni in più per i disabili. E poi c'è la Madre di tutte le battaglie: la lotta all'evasione fiscale", afferma Conte.

"Da tutte le forze politiche, vecchie e nuove, mi aspetto lealtà e spirito di collaborazione. Per cambiare l'Italia dobbiamo lavorare tanto nella medesima direzione", afferma ancora il premier . "Abbiamo messo in piedi una serie di riforme che hanno bisogno di tempo per esplicare i propri effetti. I ribaltoni non mi preoccupano...Abbiamo già visto ad agosto che mosse avventate e irresponsabili non pagano...Non consentirò che si blocchi l'azione del governo per veti o interessi particolari", dice.