Melilli, un consiglio comunale straordinario aperto sull'inquinamento ambientale: la richiesta di 250 cittadini

Vogliono saperne di più e soprattutto vogliono confrontarsi con l'amministrazione comunale su una problematica che li preoccupa non poco, la qualità dell'aria che respirano e l'inquinamento ambientale. Sono 250 cittadini di Melilli che hanno apposto la loro firma in calce ad un'istanza formale di indirizzata al presidente del consiglio comunale, Rosario Cutrona, sulla convocazione di un consiglio comunale straordinario aperto.

L'iniziativa prende le mosse dai "forti miasmi di origine industriale" avvertiti nella tarda serata del 7 ottobre e protrattisi fino al 10 ottobre.

"Vogliamo essere attivi ed eventualmente propositivi - si legge nell'istanza - proponendo di estendere l'invito a partecipare agli attori coinvolti; Arpa, Regione, rappresentanti istituzionali, tecnici, rappresentanti delle industrie..."

Alle preoccupazioni dei suoi concittadini il sindaco Giuseppe Carta ha risposto via social: "Ho effettuato personalmente il sopralluogo presso tutti gli stabilimenti - scrive - per comprendere l'origine delle emissioni, ho inviato mail a tutta la zona industriale pretendendo immediato riscontro e risposte che se tarderanno ancora ad arrivare mi costringeranno a precise azioni contro i responsabili. È stata informata la Prefettura e l'Arpa, come ogni volta è stata eseguita la procedura prevista in questi casi. Comprendo la preoccupazione di tutti, anche io ho respirato e respiro tutti i giorni la stessa aria. Se la popolazione vuole un confronto pubblico sulla tematica ambientale - prosegue - questo verrà fatto, non ho paura di combattere guerre sull'ambiente e l'ho dimostrato con i fatti."

Il sindaco conclude con l'invito a moderare comunque i toni: "Invito i miei concittadini a pretendere sempre risposte da me, da questa e da qualsiasi amministrazione sul tema ambientale, è un diritto di tutti, così come è un diritto, però, pretendere garbo, educazione e rispetto per chi lavora al servizio di una collettività".