Avola, un cane da due mesi vive fuori dal Pronto soccorso in attesa del padrone che non c'è più: appello per adozione del cuore. VIDEO

La storia di questo cane, che aspetta il suo padrone che non c'è più fuori dal Pronto soccorso dell'ospedale Di Maria di Avola, è ormai virale sui social. Dal giorno in cui c'è stata la corsa in ambulanza verso l'ospedale, lui vive lì e sono trascorsi più di due mesi.

Sul posto si è recata Ilaria Fagotto della Lai, Lega antispecista italiana che ha lanciato da facebook un appello accorato per un adozione del cuore: "Perche' lui ha bisogno di colmare il vuoto che ha dentro per tornare a vivere - scrive la Fagotto - e se qualcuno della zona di Avola lo conoscesse e mi potesse dire il suo nome vero , gliene sarei grata....per lui e' molto importante risentirsi chiamare nuovamente con quel nome"