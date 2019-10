Buccheri, “Oro degli Iblei - Oltre il Buongusto”: due giorni tra natura e gastronomia al bosco di Santa Maria

Due giorni, 26 ottobre e 27 ottobre, immersi tra natura, cultura e gastronomia nel bosco al bosco di Santa Maria di Buccheri.

Il progetto, “Oro degli Iblei - Oltre il Buongusto”, patrocinato dall’assessorato regionale dell'Agricoltura, è stato ideato proprio per promuovere tecniche e competenze del settore agroalimentare, ma anche per dare un fattivo contributo all’accrescimento del brand Sicilia e del marketing territoriale.

“Ed è proprio quello che emergerà dall’evento – dice il sindaco Alessandro Caiazzo - Un ringraziamento va senz’altro all’assessore regionale Edy Bandiera, che ha creduto nell’evento e ha fatto sì che lo stesso ricevesse un supporto da parte dell’assessorato di competenza. Non posso ancora anticipare nulla del programma, ma senz’altro posso garantire rispetto all’originalità dell’iniziativa e un elevato standard qualitativo che sarà presentato ai visitatori. Ci sono esperienze che vanno vissute, perchè lasciano dentro emozioni che difficilmente riusciremmo a recuperare”.