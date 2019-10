Siracusa, Castagnino: "L'Amministrazione non ha mai preso in mano il fascicolo riguardante il nuovo cimitero"

"L'Amministrazione non ha minimamente mai preso in mano il fascicolo riguardante la nuova struttura cimiteriale". La denuncia è a firma del consigliere comunale Salvo Castagnino.

"La struttura, a dispetto per esempio del canile municipale, ha un area individuata, - dice Castagnino - un progetto depositato e quanto necessario per procedere a dare il via ai lavori. Chi amministra si difenderà dicendo “è un Project financing” ma questo non solleva l’amministrazione dal portare avanti l’opera che è stata affidata con avviso pubblico".

Da qui l'interrogazione depositata dal consigliere che verte sui motivi dei ritardi, la richiesta dell'intero fascicolo e il contratto firmato dalle parti