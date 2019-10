Siracusa, divieto di transito e di sosta con rimozione coatta ambo i lati in via Dante

E' stato istituito, a Siracusa, in via Dante, l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione coatta ambo i lati, validi dalle ore 07:30 alle ore 09:00 e dalle ore 12:30 alle ore 14:00 di tutti i giorni del calendario scolastico, fatta eccezione per ciclomotori e motocicli.

A darne notizia il dirigente del settore comunale Mobilità e trasporti