Siracusa, De Simone: "L'amministrazione stia attenta ai fondi regionali per l'infanzia"

Prestare maggiore attenzione ai fondi regionali sul tema dell'infanzia. La richiesta avanzata all'Amministrazione Italia è stata avanzata dal presidente della consulta civica, Damiano De Simone.

"Come ad esempio - dice De Simone - “Avviso pubblico per la creazione di parchi gioco inclusivi”, attualmente in corso, che prevede un ammontare di risorse regionali destinate ai progetti finanziati di iniziativa comunale, pari a € 3.825.000,00 la cui partecipazione, con relativa documentazione, dovrà essere inviata all'indirizzo: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it entro le ore 12.00 del giorno 31 Ottobre 2019; farà fede l’orario dell’invio della PEC. Questo il metodo da utilizzare – conclude De Simone – per dare un seguito concreto alle parole, oltretutto favorevole al risparmio delle risorse comunali presenti in bilancio."