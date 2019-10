Augusta, malore per due operai all'interno della raffineria Sonatrach

Malore per due operai della ditta di ponteggi Termisol, questa mattina, all’interno dell’area impianti della raffineria Sonatrach di Augusta.

Gli operai sono stati prontamente soccorsi e, precauzionalmente, accompagnati all’ospedale Muscatello di Augusta nonostante le loro condizioni non destassero preoccupazione.

Le cause dell’accaduto sono già oggetto di valutazione secondo le procedure interne della raffineria .