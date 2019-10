Siracusa, rilevatori di velocità agli ingressi nord e sud di Cassibile: emessa l'ordinanza

E' stata accolta, in consiglio comunale, la richiesta della consigliera comunale del Movimento 5 stelle, Chiara Ficara, la quale ha posto il problema della sicurezza stradale a Cassibile. In risposta, l'assessore alla Mobilità, Maura Fontana, ha disposto l'installazione, nei prossimi giorni, d rilevatori di velocità agli ingressi nord e sud di Cassibile. Infatti, il settore Mobilità e trasporti ha emesso ieri un'ordinanza per il posizionamento, a destra del senso di marcia, dei due radar che misurano l'andatura dei mezzi e dei due segnali di preavviso. All'ingresso nord saranno collocati nelle vicinanza del cartello che indica l'inizio del centro abitato; a sud, all'altezza della chiesa dell'antico borgo