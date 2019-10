Tutto pronto per “Siracusa hub del Mediterraneo, una città tra due sponde”, il 18 e 19 ottobre all’Antico Mercato

Due giornate di lavoro e confronto per una scuola di formazione politica e decine di ospiti nazionali ed internazionali, che verterà su 3 macro temi, trattati in sette appuntamenti. Tutto questo è “Siracusa hub del Mediterraneo: una città tra due sponde”, la manifestazione organizzata dal movimento Res e dell’associazione Insieme che si svolgerà venerdì 18 a partire dalle ore 15.30 e sabato 19 ottobre per tutto il giorno, nella sempre suggestiva location dell’Antico Mercato di Ortigia.

“Il primo appuntamento di venerdì 18 sarà dedicato proprio al dibattito culturale sulla città – dichiara Giovanni Cafeo, promotore del movimento Res e coordinatore del progetto ReStart – in particolare allo speciale rapporto che unisce i cittadini a tre figure di spicco legate a tradizione, cultura, storia e spiritualità e cioè l’INDA, Santa Lucia e la Madonnina delle Lacrime”.

“Ci dedicheremo poi al delicato tema del lavoro e delle sue nuove implicazioni attraverso la presentazione del libro di Giuseppe Sabella e Giulio Giorello 'Società aperta e lavoro. La rappresentanza tra ecocrisi e intelligenza artificiale', con un successivo dibattio insieme ai rappresentanti regionali dei sindacati – spiega ancora Cafeo – mentre sabato 19 affronteremo i focus 'La città e il mare' e 'La città e la cultura' con l’introduzione di Francesco Pappalardo e numerosi ospiti prestigiosi”.

“Particolare attenzione verrà poi riservata ai giovani – prosegue Cafeo – a cui è stata affidata sempre sabato 19 l’organizzazione della presentazione della scuola di formazione politica 'Costruiamo il futuro', un interessante momento di confronto sui temi del lavoro, dell’ambiente e del gap generazionale”.

“A chiudere la manifestazione sarà infine il convegno dal titolo 'La frontiera, un limite da superare' – continua Cafeo – con gli interventi della teologa suor Antonietta Potente, del filosofo Giulio Giorello, di Vincenzo Cicchelli, sociologo cosmopolita e del sociologo ed ex ministro della cultura tunisino Mabrouk Mehdi”.

“Non mancheranno momenti di intermezzo musicale con le condivisione culturali di rino Cirinnà trio e di Carlo Muratori – conclude Giovanni Cafeo – ma soprattutto, come d’abitudine, la manifestazione è aperta a tutta la famiglia, grazie ad uno spazio dedicato a laboratori per bambini”

Per restare aggiornati sull’iniziativa basta seguire i canali Facebook e Twitter di Res o il sito web www.res-online.org