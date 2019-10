Siracusa, valorizzazione e conoscenza del territorio: la conferenza a Villa Reimann

Si tiene venerdì 18 ottobre, alle 18.00, a villa Reimann, il secondo incontro culturale dedicati alla valorizzazione e alla conoscenza del nostro Territorio e della sua storia millenaria.

Sarà una conferenza supportata da proiezioni e non occorre alcuna prenotazione, né è richiesto alcun contributo.

L’argomento riguarderà le “Saline di Siracusa“ e verrà trattato con approccio multidisciplinare; ne parleranno infatti un Archeologo, Paolo Scalora; un Tecnico, l’Ingegnere Fabio Meli; un Naturalista, il Dott. Renzo Ientile e l’Avv. Vincenzo Di Falco rappresentante dell’ultima famiglia proprietaria del sito.

I relatori, ognuno con le proprie competenze, ci parleranno dei risultati dei loro studi e delle loro ricerche che non mancheranno di interessare l’uditorio e di ampliare le nostre conoscenze su questo importante sito famoso un tempo per la sua attività commerciale ed ora, purtroppo, in grave stato di abbandono nonostante il riconoscimento di Riserva Naturale Orientata.