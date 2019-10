Siracusa, eseguiti due ordini di carcerazione ed un aggravamento della custodia cautelare in carcere

La Polizia di Stato di Siracusa ha eseguito due ordini di carcerazione emesso dalla Procura, nei confronti Massimiliano Di Noto, di 39 anni, già sottoposto al regime di detenzione domiciliare. L’uomo deve scontare 1 anno, 6 mesi e 3 giorni per pene concorrenti.

L'altro ordine, in regime di arresti domiciliari, emesso dalla Procura della Repubblica di Trani, nei confronti di Maurizio Lisfera, di 49 anni. L’uomo, a Bisceglie, nel marzo del 2011 ha commesso il reato di ricettazione.

Infine, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di aggravamento della custodia cautelare in carcere, emessa dalla Corte di Appello di Catania, nei confronti di Pasqualino Di Mari, di 31 anni, già agli arresti domiciliari.