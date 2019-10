Siracusa, Ciccio Midolo scaricato da Lega Nord "passa" a Lega Sud

La Lega Nord Siracusa scarica l'ex candidato sindaco Ciccio Midolo, il quale lascia e aderisce a Lega Sud.

“Non sappiamo se sia più ridicolo il risultato elettorale di Midolo alle comunali o le sue ultime esternazioni sui commissari della Lega. Nel dubbio, riteniamo che questo personaggio sia più adatto a ricoprire una carica in un circolo ricreativo che in un partito politico". Lo affermano, in una nota congiunta, Fabio Cantarella, responsabile enti locali della Lega in Sicilia e il commissario siracusano del Carroccio Leandro Impelluso, che, a suo tempo, aveva già messo fuori dal partito l’ex candidato sindaco di Siracusa, l’imprenditore Ciccio Midolo.

“L’attività di strutturazione della Lega in Sicilia - si legge ancora nella nota - prosegue senza sosta grazie all’impegno del senatore Stefano Candiani che si sta spendendo in particolare per creare una classe dirigente nuova e seria, qualità che sembrano non appartenere a Midolo. Lo lasciamo allora alla sua comica ‘Lega Sud’ dove, immaginiamo ci sia già una lunga fila per poter entrare e gli auguriamo di poter ottenere in una prossima competizione elettorale i risultati di cui solo lui è capace”.