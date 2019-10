Sabato l'Ortigia in vasca a Busto Arsizio contro la temibile Sport Management

Ogni tre giorni in vasca, per un totale di 7 gare in tre settimane, per l'Ortigia tra campionato ed Euro Cup.

La prima è quella di sabato pomeriggio, alle ore 18, a Busto Arsizio, contro la temibile Sport Management di mister “Gu” Baldineti, formazione che negli ultimi cinque anni si è accomodata per quattro volte sul terzo gradino del podio. Un avversario ostico che, nonostante abbia perso diversi giocatori di livello, ha mantenuto comunque un'ossatura solida.

“Stiamo caricando parecchio fisicamente – esordisce Christian Napolitano, centroboa dell'Ortigia - nel senso che stiamo facendo allenamenti molto duri per affrontare al meglio questo ciclo infernale che ci vedrà giocare ogni tre giorni fino al 9 novembre. Per la precisione, sette partite in ventuno giorni. Naturalmente, stiamo lavorando tanto anche sul piano della tattica e degli schemi di gioco”.