Siracusa, venerdì prossimo l'Ordine dei medici incontra la città

L'Ordine dei Medici incontra la città, venerdì pomeriggio prossimo, 18 ottobre, a partire dalle 16.00, nel salone Laudien, di Villa Politi.

Un appuntamento autunnale fisso, aperto al pubblico, nel corso del quale la categoria non si limita ad un bilancio dell’attività o a celebrare le “vecchie” e nuove “leve” di una delle professioni più nobili di tutti i tempi, bensì approfondisce tematiche di grande attualità ed interesse comune.

L’argomento principe attorno al quale ruoterà l’evento non poteva che essere “prevenzione e tecnologia: il nuovo rapporto medico-paziente".

Infine, si svolgerà la terza edizione del Premio Testaferrata, dedicato al primo presidente dell’Ordine dei Medici di Siracusa, nonché primo direttore sanitario dell’Ospedale Umberto primo, che sorge nella via del capoluogo intitolata a questo grande protagonista della Sanità siciliana dei primi anni del ‘900.