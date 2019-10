Ieri sera Renzi contro Salvini, la sfida a Porta a Porta su Rai 1

Sfida a Porta a Porta tra Renzi e Salvini. Prima scintilla sulle tasse sui premi in tv. "Io su quel premio in tv pagai le tasse, lei non so, magari Berlusconi le riservò un trattamento di favore", afferma il leader di Italia Viva nel corso del duello con il segretario della Lega, che aveva criticato il governo giallorosso perchè potrebbe tassare anche i premi di chi vince i concorsi in tv. In apertura Vespa ha raccontato come i due avessero partecipato e vinto in alcuni concorsi tv.