Siracusa, recupero ex casa di riposo Madonne delle Grazie e creazione della Cittadella della solidarietà: firmata intesa con Iacp

E’ stata firmata all’unanimità, dalla Giunta Italia, nei giorni scorsi, la delibera che approva una convenzione con Iacp per il progetto di recupero dell’ex casa di risposo Madonne delle Grazie e la creazione della Cittadella della solidarietà.

In particolare, l’Iacp, con la firma del protocollo, si impegna ad effettuare interventi edilizi per recuperare il sito in via Grottasanta e creare la Cittadella della solidarietà con funzione di temporanea ospitalità di soggetti disagiati e relativi servizi sociali. Per farlo, l’Iacp dovrà redigere, entro dicembre, il Piano integrato locale.

A sua volta, invece, il Comune si impegna a fornire a Icp tutte le indicazioni necessarie per il supporto necessario alla realizzazione del progetto nei tempi indicati. Nessun esborso è previsto per il Comune di Siracusa.